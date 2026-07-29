29.07.2026 12:33:00

Winamp bekommt Musik-Abo: Deezer liefert Technik und Katalog

Winamp will 2027 einen neuen Player mit eigenem Streaming-Abo veröffentlichen. Technik und Katalog liefert Deezer – vieles bleibt vage.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Bilanzflut: US-Börsen letztlich stark -- ATX geht mit kräftigen Gewinnen in den Feierabend -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag deutlich zu. Auch für den deutschen Leitindex ging es aufwärts. Die US-Börsen stiegen kräftig. Die Börsen in Fernost zeigten sich überwiegend fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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