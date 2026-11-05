Winbond Electronics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Winbond Electronics präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 2,40 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Winbond Electronics noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,57 Milliarden USD gegenüber 727,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at