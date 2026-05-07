Winbond Electronics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Winbond Electronics lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Winbond Electronics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1,21 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 607,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at