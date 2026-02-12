Winbond Electronics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Winbond Electronics hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,24 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,050 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 578,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 857,8 Millionen USD ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,280 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Winbond Electronics ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,87 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at