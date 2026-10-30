Winchester Bancorp verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Winchester Bancorp hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Winchester Bancorp 14,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at