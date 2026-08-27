CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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27.08.2026 15:27:00
Wind of Change: Wie Hannover sich an 75.000 M365-Lizenzen die Finger verbrannte
Hannovers Schulen sollten mit Microsoft 365 digital durchstarten. Ein Jahr später kann niemand erklären, wozu diese das Software-Abo überhaupt brauchen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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