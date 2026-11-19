Um die Ausbauziele bis 2030 zu erreichen, müsste die Windkraft in Österreich deutlich schneller ausgebaut werden als das derzeit der Fall ist. Grund für das fehlende Tempo sind dabei nicht zu wenige Projekte, sondern zu geringe Ausschreibungen für Förderungen. "Wir haben einen Ausbaudeckel", kritisierte Windkraft-Geschäftsführer Florian Mahringer am Donnerstag. Demnach seien die jährlichen Ausschreibungen für Wind zu niedrig, um die bis 2030 gesetzten Ziele zu erreichen.

Besagte Ziele für den Windkraftausbau sind im Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) und im Österreichischen Netzinfrastrukturplan (ÖNIP) festgeschrieben. Laut EAG muss die installierte Leistung 2030 bei 7.164 Megawatt (MW) liegen, im ÖNIP liegt die Ziel-Kapazität bei 8.400 MW Windkraft. Mit Ende 2026 werde die hierzulande installierte Wind-Leistung bei 4.529 MW liegen. Aktuell befänden sich 3.700 MW Windkraft im Umsetzungsprozess, 1.840 MW seien bereits erstinstanzlich genehmigt.

Ausschreibungsvolumina orientieren sich am EAG-Minimum

Doch es fehlt der Förder-Zuschlag. Laut Mahringer werden jährlich ungefähr 390 Megawatt (MW) ausgeschrieben, was dem im EAG festgeschriebenen Minimum entspricht. "Wenn man diesen Pfad fortführt, dann werden wir das Ziel nicht erreichen", sagte der Windkraft-Chef bei dem Pressegespräch. Um das EAG-Ziel bis 2030 noch zu schaffen, müssten die Ausschreibungen laut der Interessensvertretung jährlich auf 880 MW steigen, für das ÖNIP-Ziel wäre ein Volumen von 1.290 MW pro Jahr notwendig. Auch das im kürzlich beschlossenen Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) vorgesehen Ziel würde damit erreicht. "Der Ausbaudeckel, den sich die Regierung selbst gegeben hat, führt dazu, dass sie ihr eigenes Ziel verfehlen", sagte Mahringer.

Problematisch sind die fehlenden Ausschreibungen vor allem für die Finanzierung der Projekte. Windkraftprojekte seien zu 70 bis 80 Prozent fremdkapitalfinanziert. "Die Bank braucht ein Risikoprofil", erklärte Mahringer. Aufgrund der hohen Volatilität am Strommarkt und großer politischer und regulatorischer Unsicherheiten sei es sehr schwer, das Risiko für Projekte abzubilden. Hier wirke der Zuschlag wie eine staatliche Garantie und sichere die Finanzierung der Projekte ab. Das sei nicht nur bei Windkraft der Fall, sondern gelte für die gesamte Energiebranche in Europa. "Es wird in Europa kein Kraftwerk gebaut, in nennenswertem Ausmaß, das nicht in irgendeiner Form so ein Backing hat", sagte Mahringer.

Windkraft generiert Überschüsse im Fördersystem

Die Zuschläge seien zwar notwendig, um die Finanzierung der Projekte abzusichern, im laufenden Betrieb habe die Windkraft in den vergangenen Jahren aber Überschüsse im Fördersystem generiert. Bei jenen Anlagen, die noch im älteren Fördersystem nach dem Ökostromgesetz gefördert werden, lag der Überschuss von 2021 bis 2025 bei insgesamt 51 Mio. Euro. Mit diesem Überschuss habe die Windenergie maßgeblich dazu beigetragen, dass die Regierung die Ökostromabgaben für das kommende Jahr 2027 aussetzen kann, so Mahringer. Im neueren Marktprämien-Modell sei die Windkraft 2025 mit rund 244.000 Euro gefördert worden. Im 1. Halbjahr 2026 seien mit steigenden Marktpreisen bereits 1,83 Mio. Euro an die Förderstelle zurückbezahlt worden.

Neben höheren Ausschreibungsvolumina fordert die Windkraftbranche regulatorische Stabilität im EAG und keine rückwirkenden Eingriffe in gewährte Zuschläge und schnellere Genehmigungsverfahren für Windkraftwerke und den Netzausbau.

cgh/tsk

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