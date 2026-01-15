EnBW Aktie
WKN: 522000 / ISIN: DE0005220008
|
15.01.2026 16:59:00
Windenergie: EnBW verliert nach Stopp von Windparkprojekten Milliardensumme
Der Energiekonzern EnBW beendet zwei Windparkprojekte vor der Küste Großbritanniens. Kosten für das Unternehmen, das mehrheitlich dem Land Baden-Württemberg und schwäbischen Landkreisen gehört: 1,2 Milliarden Euro.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
