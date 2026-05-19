Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Windenergieanlagen 19.05.2026 16:15:00

Windkraftauftrag stärkt Auftragslage von Nordex - Aktie dennoch in Rot

Windkraftauftrag stärkt Auftragslage von Nordex - Aktie dennoch in Rot

Nordex soll insgesamt zwölf Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 82 Megawatt für drei Windprojekte in Ostwestfalen liefern und installieren.

Der Auftrag der Westfälisch-Niedersächsische Energie umfasst auch den Service der Anlagen für einen Zeitraum von 20 Jahren, wie der Windturbinenhersteller Nordex mitteilte.

Die Nordex-Aktie verliert auf XETRA dennoch zeitweise 6,46 Prozent auf 44,34 Euro.

DOW JONES

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Nordex-Aktie dennoch im Minus: 120-MW-Auftrag kann nicht stützen

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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