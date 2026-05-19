Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Windenergieanlagen
|
19.05.2026 16:15:00
Windkraftauftrag stärkt Auftragslage von Nordex - Aktie dennoch in Rot
Der Auftrag der Westfälisch-Niedersächsische Energie umfasst auch den Service der Anlagen für einen Zeitraum von 20 Jahren, wie der Windturbinenhersteller Nordex mitteilte.
Die Nordex-Aktie verliert auf XETRA dennoch zeitweise 6,46 Prozent auf 44,34 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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