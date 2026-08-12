Windlas Biotech informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Windlas Biotech präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,46 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8,43 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Windlas Biotech mit einem Umsatz von insgesamt 2,48 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 18,09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at