Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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14.07.2026 13:50:00
Windows 11: Microsoft entrümpelt Suchmenü und reduziert Werbung
Microsoft plant eine umfassende Überarbeitung der Windows-11-Suche. Das Menü soll übersichtlicher werden und weniger durch Werbung und Empfehlungen ablenken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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