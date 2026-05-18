PLATZ Aktie
WKN DE: A14QMG / ISIN: JP3832900009
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18.05.2026 11:51:00
Windows Update: Installation kann wegen zu wenig EFI-Platz fehlschlagen
Die Windows Sicherheitsupdates aus dem Mai schlagen auf einigen Systemen fehl. Ursache ist zu wenig Platz auf der EFI-Partition.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Analysen zu Electronics for Imaging Inc. (EFI)
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