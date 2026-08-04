Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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04.08.2026 10:58:00
Windows-Zugriff auf iPhone-Zwischenablage: Apple beugt sich der EU
Microsoft fordert schon seit längerem, dass Apple das Clipboard des iPhone für PC-Nutzer freigibt. Laut EU-Interoperabilitätsangaben geschieht das bald.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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