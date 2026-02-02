Windsor Machines gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Windsor Machines hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,45 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Windsor Machines 6,42 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,18 Prozent auf 1,36 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,08 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at