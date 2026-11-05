Windsor Machines stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Windsor Machines ließ sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Windsor Machines die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,51 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,510 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 1,83 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Windsor Machines 1,37 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at