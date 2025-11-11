Windsor Machines vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Windsor Machines hat am 08.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -5,650 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 129,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,37 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 594,1 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at