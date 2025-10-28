WindSun Science Technology A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

WindSun Science Technology A stellte am 25.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 CNY gegenüber 0,310 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 346,6 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 14,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 405,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

