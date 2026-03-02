WindSun Science Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

WindSun Science Technology A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,400 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WindSun Science Technology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 791,5 Millionen CNY im Vergleich zu 809,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,690 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,25 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat WindSun Science Technology A im vergangenen Geschäftsjahr 2,01 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WindSun Science Technology A 1,91 Milliarden CNY umsetzen können.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,940 CNY sowie einen Umsatz von 2,07 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at