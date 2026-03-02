02.03.2026 06:31:29

WindSun Science Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

WindSun Science Technology A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,400 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WindSun Science Technology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 791,5 Millionen CNY im Vergleich zu 809,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,690 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,25 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat WindSun Science Technology A im vergangenen Geschäftsjahr 2,01 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WindSun Science Technology A 1,91 Milliarden CNY umsetzen können.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,940 CNY sowie einen Umsatz von 2,07 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen