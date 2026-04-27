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27.04.2026 06:31:29
WindSun Science Technology A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
WindSun Science Technology A ließ sich am 25.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat WindSun Science Technology A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,03 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 CNY je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat WindSun Science Technology A 218,3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 44,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 395,5 Millionen CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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