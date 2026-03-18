Wing Tai Holdings LtdShs Aktie
WKN: 876480 / ISIN: SG1K66001688
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18.03.2026 10:50:21
Wing Tai unit buys freehold land in Kuala Lumpur for RM45 million
Following its acquisition, the parcel will be developed into a residential projectWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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