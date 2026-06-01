WING YIP FOOD verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

WING YIP FOOD hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

WING YIP FOOD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,70 Prozent auf 31,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 34,3 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at