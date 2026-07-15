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15.07.2026 06:31:29
WingArc1st gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
WingArc1st präsentierte am 14.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 44,91 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 42,36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,81 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 7,31 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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