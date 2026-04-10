WingArc1st präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

WingArc1st hat am 09.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 28.02.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 59,92 JPY. Im Vorjahresviertel hatte WingArc1st 35,52 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,10 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,44 Milliarden JPY ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 187,57 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 171,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 30,95 Milliarden JPY, während im Vorjahr 28,71 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at