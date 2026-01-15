WingArc1st vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

WingArc1st hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 42,81 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 32,02 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,79 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte WingArc1st einen Umsatz von 6,74 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at