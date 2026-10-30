Wingstop gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Wingstop präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 185,1 Millionen USD gegenüber 175,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at