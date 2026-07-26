Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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26.07.2026 18:51:00
Wingstop Is Down 68% From Its All-Time High. Should You Buy Before July 29?
Inflation remains uncomfortably elevated, and that's a drag on an array of consumer discretionary stocks, including Wingstop (NASDAQ: WING).Ahead of its July 29 earnings report, shares of the fast-casual wing chain are off 43.5% year to date (as of July 23) and would need to more than triple to reclaim the record high. Analysts expect the Texas-based eatery to post earnings per share (EPS) of $1.02 on sales of $190.2 million. Given the stock's weak state, if those estimates are missed or the company offers guidance that's not to investors' satisfaction, more declines could be in store.A lot has to go right for Wingstop to rebound. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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