Wingstop: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Wingstop hat am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,96 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 175,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wingstop einen Umsatz von 161,8 Millionen USD eingefahren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,21 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 696,85 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 625,81 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,91 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 698,80 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at