Wingstop Aktie
WKN DE: A14UYK / ISIN: US9741551033
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17.05.2026 13:15:00
Wingstop Shares Have Been Cut in Half This Year, but Franchisees Can't Open Stores Fast Enough
Wingstop's (NASDAQ: WING) reputation as a reliable growth stock took a hit last year as its 21-year streak of positive same-store sales growth came to an abrupt end.The weakness in traffic for the fast-casual wing chain has lingered longer than expected, as same-store sales declines accelerated to nearly 9% in the first quarter. The stock has fallen roughly 25% since its first quarter report on April 29, and is now down around 70% from its all-time high.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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