Wingstop: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Wingstop äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,960 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Wingstop im vergangenen Quartal 185,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wingstop 174,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at