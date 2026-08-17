Wingstop Aktie
WKN DE: A14UYK / ISIN: US9741551033
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17.08.2026 16:11:00
Wingstop Stock Is Down 62% in 1 Year. Could the Sell-Off Be Nearing an End?
It has been a long year for chicken wing chain restaurant Wingstop (NASDAQ: WING). Its stock price is down 62% over the past year, and it is trading not just at a 52-week low but at a four-year low of around $122 per share.But is the sell-off finally over? It may be, as Wingstopʻs stock price soared 8% on Aug. 14 -- one of its best days this year.The catalyst? Aug. 14 was the date of record for its third-quarter dividend, payable on Sept. 5. That led to a surge of interest and may signal that Wingstop is starting to rebound. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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