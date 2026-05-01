Wingstop verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wingstop hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wingstop ein EPS von 3,24 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 183,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 171,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at