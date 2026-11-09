Winland gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Winland hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,12 Prozent auf 1,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Winland 1,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at