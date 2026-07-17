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17.07.2026 06:31:29
Winmark legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Winmark veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,81 USD gegenüber 2,89 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,0 Millionen USD – ein Plus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Winmark 20,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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