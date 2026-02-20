20.02.2026 06:31:28

Winmark stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Winmark hat am 18.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,69 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,60 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Winmark hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 11,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 10,89 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,87 Prozent auf 86,06 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 81,29 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

