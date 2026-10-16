Winmark veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Winmark präsentierte am 14.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Winmark hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at