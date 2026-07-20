Royalties Aktie
WKN DE: A3D9TS / ISIN: CA7807641062
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20.07.2026 18:54:51
Winmark's 2026 Outlook: Why the Stock Has Stalled Since 2023 Despite Rising Royalties
A shopper walks into a Plato's Closet with a bag of denim and walks out with cash. The store owner then puts those clothes on a rack, turning inventory over before the mall down the street even opens. That loop—the constant exchange of value—is the mechanism that powers Winmark (NASDAQ:WINA). As the franchisor behind resale staples like Plato’s Closet, Once Upon A Child, and Play It Again Sports, it effectively acts as a landlord of the circular economy. The stock trades around $388.10 as of July 17, 2026, and has risen 3% over the past year.Our proprietary Hidden Gems scoring system assigns Winmark an overall Superscore of 78 out of 100, placing it in the Strong category. The Superscore is an AI-powered score that evaluates a company's overall strength by combining financial performance, product market position, technological capabilities, leadership quality, and relative valuation. It represents the unification of all our scores into a single score for public companies, with five rating bands: Exceptional (90-100), Strong (75-89), Above Average (60-74), Average (40-59), and Cautious (0-39).You should consider investing if...Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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