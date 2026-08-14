Winmill stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Winmill hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,84 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,400 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Winmill 2,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 72,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at