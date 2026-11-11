Winmill veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Winmill hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,28 USD, nach 0,540 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,5 Millionen USD – ein Plus von 29,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Winmill 0,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at