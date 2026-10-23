Winnebago Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Winnebago Industries präsentierte in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,01 Prozent zurück. Hier wurden 645,1 Millionen USD gegenüber 777,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,910 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 3,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,70 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,80 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,76 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 2,72 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at