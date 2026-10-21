Winnebago Industries Aktie
WKN: 857479 / ISIN: US9746371007
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21.10.2026 13:17:46
Winnebago Industries Inc. Profit Declines In Q4
(RTTNews) - Winnebago Industries Inc. (WGO) announced earnings for fourth quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $9.7 million, or $0.34 per share. This compares with $13.7 million, or $0.49 per share, last year.
Excluding items, Winnebago Industries Inc. reported adjusted earnings of $0.49 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 17.0% to $645.1 million from $777.3 million last year.
Winnebago Industries Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $9.7 Mln. vs. $13.7 Mln. last year. -EPS: $0.34 vs. $0.49 last year. -Revenue: $645.1 Mln vs. $777.3 Mln last year.
Consolidated net revenues in the range of $2.65 to $2.80 billion. Adjusted earnings per diluted share in the range of $1.65 to $2.25
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