Winnebago Industries Inc. Profit Declines In Q4

(RTTNews) - Winnebago Industries Inc. (WGO) announced earnings for fourth quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $9.7 million, or $0.34 per share. This compares with $13.7 million, or $0.49 per share, last year.

Excluding items, Winnebago Industries Inc. reported adjusted earnings of $0.49 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 17.0% to $645.1 million from $777.3 million last year.

Winnebago Industries Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $9.7 Mln. vs. $13.7 Mln. last year. -EPS: $0.34 vs. $0.49 last year. -Revenue: $645.1 Mln vs. $777.3 Mln last year.

Consolidated net revenues in the range of $2.65 to $2.80 billion. Adjusted earnings per diluted share in the range of $1.65 to $2.25