Winnebago Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Winnebago Industries hat am 25.03.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 657,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 620,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at