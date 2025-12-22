Winnebago Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Winnebago Industries gab am 19.12.2025 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Winnebago Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,180 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 702,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 625,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at