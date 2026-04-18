Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
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18.04.2026 08:00:07
Winners and judges out of pocket as £20,000 writing awards appear to have closed
The Plaza Prizes offered 10 awards in 2025 but some judges say they were not paid, while a number of winners hit back over AI accusationsA competition for new writers that promised a £20,000 prize fund appears to have shut down, leaving winners and judges, including a Booker prize-winning novelist, out of pocket.Established in 2022, the Plaza Prizes last year offered 10 awards that were judged by the “finest poets and writers in the world”. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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