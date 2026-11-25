Winning Brands hat am 23.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 83,33 Prozent auf 0,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Winning Brands 0,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at