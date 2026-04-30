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30.04.2026 06:31:29
Winowner Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Winowner Group hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,86 Prozent auf 1,90 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Winowner Group 2,06 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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