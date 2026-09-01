Winowner Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Winowner Group hat am 29.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,02 CNY. Im letzten Jahr hatte Winowner Group einen Gewinn von 0,040 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 761,1 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 844,1 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at