Winpak stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Winpak hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.07.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2022 abgelaufen war.

Winpak hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,520 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,440 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 310,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 244,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at