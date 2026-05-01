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01.05.2026 06:31:29
Winpak stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Winpak hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 0,73 CAD. Im letzten Jahr hatte Winpak einen Gewinn von 0,800 CAD je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 408,6 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 384,1 Millionen CAD.
Redaktion finanzen.at
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