Winshear Gold legte Quartalsergebnis vor

Winshear Gold stellte am 02.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Winshear Gold -0,020 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at