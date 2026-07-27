Winshear Metals präsentierte Quartalsergebnisse

Winshear Metals stellte am 24.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,050 CAD gegenüber -0,070 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at